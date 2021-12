Üniversite öğrencisine ‘Hoçça ğalın gidiyom ben’ soruşturması

Twitter hesabında “Hoçça ğalın gidiyom ben” yazısıyla uçak biletini paylaşan üniversite öğrencisi Elif Yerlikaya hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Görsel: ANKA

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öncesi Erzincan’da bir okul ziyaretinde tahtaya ‘2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Hayırlı Olsun’ yazıp imzasını atmıştı. Yıldırım’ın yazısındaki imla hataları, o dönem sosyal medyada gündem olmuştu. Yıldırım’ın Erzincan’da kullandığı sınıf tahtasına çeşitli esprili yazılar yazılmış, 2019 İstanbul seçimleri sonrası da “Hoççağalın ben gidiyom” paylaşımları yapılmıştı.

İzmir’de üniversite öğrencisi Elif Yerlikaya, 4 Eylül 2021’de uçak biletinin fotoğrafını üzerine “Hoççağalın gidiyom ben” yazarak sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma dosyasında Yerlikaya’nın yolculuğu öncesi bilet paylaşımı da paylaşımının ekran görüntüsüyle birlikte delil olarak yer aldı.

‘Soruşturma süreci taciz boyutuna gelmişti‘

ANKA’dan Abdullah Çelebi’ye konuşan Yerlikaya, ifadesinin istendiği süreçte ‘büyük baskı gördüğünü’ söyledi.

Soruşturma dosyasında çoğunluğu “Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, ev tutamıyoruz” içerikli tweet’lerinin yer aldığını söyleyen üniversite öğrencisi şöyle konuştu: “Soruşturma süreci benim için taciz boyutuna gelmişti. Evime gelip, aileme ‘İl güvenlik şubeye gelip, ifade versin’ demişler. Ailem sormasına rağmen herhangi bir bilgi vermemişler. Sonra okuluma gelip ‘Öğrencinizin gelmesi gerekiyor, gelmezse zorla götürülecek’ denmiş.

Öğrenci işleri de bana bu konuyu iletti. Sonrasında yine ailem daha sonra da avukatlarım aranınca 12 Aralık’ta ifadeye gittim. Bana isteselerdi çok rahat ulaşabilirlerdi. Daha önce de ulaşmışlardı. Artık ulaşmayı tercih etmeyip kişiselleştirmeye başladılar. Çünkü artık kişiler üzerinden bir şeyler yapıyorlar. Yani adınızla seslenmeleri bile kişisel bir bağ kurduğunu gösteriyor. ‘Elif gelsin’ diyor ‘Gelmezse zorla götüreceğiz, o bizi tanıyor’ gibi beyanlar var.”

‘Mizah yapmak suç değildir‘

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Binali Yıldırım’ın gittiği bir okulda tahtaya yazamaması twitter’da gündem olmuştu. Bununla ilgili birçok tweet atıldı. Ve benim de aklıma bu geldi. Giderken bunu yazmayı tercih ettim. Bunun suç teşkil etmeyeceğini tabi ki biliyorum. Bu ne bir devlet yetkilisine hakarettir ne de halkı kin ve düşmanlığı sevk eder. Onlar gibi düşünmediğimiz her tweet, her düşünce ve her hareket onlar için tehdit oluşturuyor. Artık saçma sapan şeyler için soruşturmalar açılmaya başlandı. Fikir beyan etmek, mizah yapmak suç değildir. Doğru bildiğimiz fikri tabi ki savunacağız. Onların dayattığı dindar kindar ve gerici bir nesil yetiştirmeye çalıştıkları sisteme karşı aydınlıktan bilimden yana olacağız.”