Ümit Zileli: Yasaklar ülkesinden “yazık” manzaralar!

Senaryo hep aynı şekilde sahneye konuyor…

İzlenen yol çok basit:

Önce, dernek kılıklı bir yobaz tekkesi ruhunun derinliklerine kadar karşı olduğu, nefret ettiği bir yaşam biçimini hedef alan ve o kesime nefret kusan bir açıklama yaparak yıllardır düzenlenen festivalin iptal edilmesini istiyor…

Bu arada festivalin tarihi açıklanmış, konser verecek sanatçılar ilan edilmiş, biletler satışa çıkarılmıştır. Ancak bu yapılanların zerre kadar önemi yoktur! Nitekim balyoz, tam da festivalin heme öncesinde iner:

Kaymakamlık ya da valilik iptal kararı verir!

Niçin iptal kararı verildiği de aynı “klişe” açıklamayla duyurulur:

Toplumun güvenliği, kamuoyunun huzuru

vesaire…

Eskişehir’de, Zonguldak’ta, Tunceli de böyle oldu! Öyle ki, mesela Tunceli’de, bırakın festivalin yasaklanmasını, gelen sanatçılar bile kente sokulmadı!

Ümit Zileli’nin yazısı