Ümit Zileli: Rantçı kafa gelecek milyonlarca ağacı acımadan kesecek

Bu iktidar, ölmez ağacının ölüm fermanı olan yasa tasarısını yıllar içinde tam yedi kez TBMM’ye getirdi…

–Ve her defasında vicdan sahibi, vatansever milletvekilleri tarafından reddedildi! Ancak iktidar, tınmadı bile… Her defasında “Türkiye’nin büyümesi lazım” diyerek, 1939’da çıkarılan Zeytin Kanunu’nu küçümseyerek koştular Meclis’e ve her defasında kaybettiler! “Çok eski” yani çağdığı olarak küçümsediği 1939 Zeytin Kanunu ne diyordu biliyor musunuz?..

–Zeytin ağaçlarına 3 kilometreden itibaren yaklaşma!..

Tabii bunu kapitalist rant ilişkileriyle yoğrulmuş kafaların kavrayabilmesi olanaksız! Olanaksız çünkü, zeytinyağı herhangi bir teknolojiye gerek duymadan da elde edilebilecek bir gıda ürünü… Diğer bir deyişle 2 bin 500 yıl önce Egeli bir zeytin üreticisinin taş ve ahşap malzemelerle ürettiği zeytinyağı elde etme yöntemi bugün de kullanılabilir, kullanılıyor ve çok daha kaliteli yağ elde edilebiliyor!..

–Bu da rantçıların hiç işine gelmiyor doğal olarak!..

İşte bu kafa, yasa tasarısıyla uğraşmak yerine daha cingözce bir yol buldu! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle bir kez daha idam kararını ilan etti! Değiştirilen yönetmelikteki şu acınası cümleye bakar mısınız: Madenin işlevi tamamlandıktan sonra rehabilite edilip eski haline getirilmek şartıyla! Rantçı kafa gelecek, yüzbinlerce, milyonlarca ağacı acımadan kesecek, toprağı dibine dek zehirleyecek sonra da rehabilite edip eski haline getirecek öyle mi?

–Bunun Türkçesi “milleti aptal yerine koymaktır!”

Ümit Zileli’nin yazısı