Ümit Zileli: Köle ülkenin çocukları

Ülkenin üretiminin, tarımının neredeyse sıfırlandığı, koca bir milletin borç altında ezildiği, giderek yoksulluk ve açlık sınırına hapsolduğu zamanlardayız!..
Yukarıdaki dört aşamalı “Ölüm fermanı”nı dikkatle okuyun; gizli kapaklı değil, gayet açıkça “koloni olma” yoluna girdiğimiz ortada!..
Bunu önleyecek biricik güç ise yalnızca halkın gücü…. İşte bu nedenle yıllardır ötekileştiriliyor, düşmanlaştırılıyor, yalnızlaştırılıyoruz!.. Buna karşı birlik olmazsak, direnmezsek olacak olan gayet belli:
–Köle ülkenin çocukları!..