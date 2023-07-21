Ümit Zileli: ‘Her halk layık olduğu biçimde yönetilir’

Uyanık, ne istediğini bilen çağdaş toplumlarda yatacak yeri bile olmayan bu güruh, ne yazık ki körleşmiş, duyarsız ve korkak toplumlarda kuruldukları köşelerde halkı zehirleme görevini başarıyla sürdürürler. Çünkü efendilerin köleleri eğitmek ve olası başkaldırıları engellemek için ruhu satın alınmış uşaklara ihtiyacı vardır!..

Peki, Türk halkı böyle bir yaşama lâyık mı? Yanıtı yine Türk halkı verecek. Vermek zorunda. Seçmek zorunda. Neden derseniz, yanıtı çok kolay: “Her halk layık olduğu biçimde yönetilir!..”

Ne dersiniz, çeyrek asır sonra bugün, nereye doğru evrilmiş ya da devrilmişiz?.. Yoksa çok daha kötüye, çok daha karanlığa doğru mu yol almışız?. Karar sizin! Ancak karar vermek ve birlik olmak için o kadar fazla zaman kalmadığını da bilmeniz gerekiyor…

Ümit Zileli’nin yazısı