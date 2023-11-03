Ümit Zileli: Ha Ali, ha Veli fark eder mi?

Seçimlerin hemen sonrasında, Kılıçdaroğlu’nun bir süre daha partinin başında kalmasının bütünlük açısından doğru olduğunu düşünmüş ve köşemde yazmıştım; Kemal Bey’in telefon ederek söyledikleri de etkili olmuştu tabii. Ancak şu birkaç ayda gördüklerim bu düşüncemin doğru olmadığını gösterdi. Hele, sahte sıfatlarla değişimcilik oynanması üzerine oynanan oyunu şöyle tanımlamaya karar verdim: – Bir elmanın iki yarısı! Gelelim son soruya; peki kim kazanır? Buraya kadar yazıyı okuyanlar düşüncemi de anlamışlardır umarım… Ama yine de söyleyeceğim: – Ha Ali, ha Veli fark eder mi? Partiyi, algı yaratmaya kadar düşkünleşerek ele geçirmeye çalışanlardan ne köy olur ne de kasaba!

Ümit Zileli’nin yazısı