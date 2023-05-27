Ümit Zileli: Cehennemin kapılarını kapatacak adam Kemal Kılıçdaroğlu’dur

Nasıl bir ülkede yaşamak istediğinize karar vereceksiniz…
-Cehennemin kapılarının ardına kadar açık olduğu, açlık, yoksulluk, geleceğini kaybetmiş çocuklarınızla karanlığın egemen olduğu bir ateşte kavrulmak mı?
-Yoksa, kapıları sıkı sıkıya kapatılmış bir cehennemin dışında, o çoktan unuttuğumuz “mutluluk” sözcüğünü özgürce kullanabileceğiniz, korkudan, tehdit ve şantajdan uzak, çocuklarınızın hayaller kurabileceği ve o hayallerin gerçekleşeceğine inandığı bir güzelim ülkede kardeşçe yaşamak mı?
Seçim sizin, o çok doğru tanımda olduğu gibi o sandığın başında “patron” sizsiniz!
Kısacası, kimi seçerseniz, bu ülkenin kaderini onun eline terk etmiş olacaksınız…
Benim, naçizane anımsatacağım tek şey ise şu:
–Cehennemin kapılarını kapatacak adam Kemal Kılıçdaroğlu’dur!