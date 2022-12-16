Ümit Zileli: Beklenen oldu, ‘Demokrasi Tramvayı’ndan inildi!

AKP’li Cumhurbaşkanı, daha istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, 1996’da yaptığı bir konuşmada şöyle demişti:

–Demokrasi bir amaç değildir, demokrasi bir araçtır. Bunu böyle bileceğiz, bilmek durumundayız.

Aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde Nilgün Cerrahoğlu’na verdiği röportajda da yukarıdaki cümleyi kullanmış, yetinmemiş bir de şu eki yapmıştı:

–Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz!

Zamanın belediye başkanı işte bu cümleyle “asıl amacı” olanca açıklığıyla ortaya koyuyordu ancak tramvaydan inmeye henüz epey zaman vardı!

Daha sonra bildiğim kadarıyla “tramvay” bölümünü bir daha hiç kullanmadı! Birileri “aman ha dikkat” uyarısında mı bulunmuştu bilinmez…

Ümit Zileli’nin yazısı