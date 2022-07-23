Ümit Zileli: Bakalım kimin yüzü kızaracak?

Tarım ve Orman Bakanı sıfatlı muhterem Türk büyüğü tee cehennemin dibindeki Venezuela’dan seslendi…

Ne yapıyordu peki dünyanın öbür ucunda? Kiralık tarım toprağı bakınıyordu tabii ki! “Nasıl yani” diye sorduğunuzu duyar gibiyim; Şöyle yani:

–Türkiye Venezuela’da 400 bin hektar arazi kiralayıp tarım yapma projesi geliştirdi!

Yalnızca Venezuela’da da değil, Afrika ve Latin Amerika’da 10 ayrı ülkede toprak kiralayacak Türkiye!

Peki, Türkiye’nin verimli arazilerinin suyu mu çıktı? Türkiye’de ekilecek arazi mi kalmadı? Türk çiftçisi bir eli yağda, bir eli balda da “Valla daha fazla toprak ekemem” mi diyor? Bu soruların yanıtlarını birazdan paylaşacağım. Önce Tarım Bakanı sıfatlı Vahit Kirişci’nin Venezuela’dan nasıl seslendiğini anlatayım müsadenizle…

Bakan Bey, Venezuelalı mevkidaşıyla meraları gezmiş, pek hayran kalmış, kendini tutamamış şöyle demiş:

–Siz bu merayla hayvancılıkta bir numara olmalısınız. Biz hayvanlarımıza, pizza alır gibi dışarıdan yem alıp yediriyoruz. Burada her şey hazır!

Ne kadar dokunaklı! Acaba neden “pizza alır gibi” yem alıyoruz, onun yanıtı yok! Ben onun yerine anlatayım…

–Bakalım kimin, kimlerin yüzü kızaracak?

Ümit Zileli’nin yazısı