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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Özdağ, 10 Kasım’da saygı duruşunda durmayan kişiyi döven esnafı ziyaret etti; destek çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünde İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kapalıçarşı’da saygı duruşunda durmayan kişiye saldıran esnafı ziyaret etti; destek çıktı.

Kapalıçarşı’da 10 Kasım günü saat 9.05’te saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir kişinin esnaf tarafından dövüldüğü video sosyal medyada gündem olmuştu.


Özdağ aynı gün söz konusu görüntüyü paylaşarak esnafı tebrik etmişti.

Zafer Partisi lideri, bugün esnafın yanına gittiği videoyu Twitter hesabından paylaşarak şunları kaydetti: “10 Kasım’da Atatürk’e saygısızlık yapan kişiye haddini bildiren Kapalıçarşı esnaflarından Cemil Şaer’i ve diğer esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettim. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapanlar karşısında her zaman bizi bulacak.”

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