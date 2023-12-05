İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi. Diken’e konuşan Dikbayır, ‘partiyi medyada yıprattığı’ gerekçesiyle ihraç edildiğini söyledi.
Dikbayır, 14 Mayıs genel seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurmayları arasında yer alıyordu.
Dikbayır, Akşener ailesi ve özel kalem müdürü Esma Bekar’ın banka hesaplarını yasadışı yollardan incelettiği iddiası üzerine ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
İlk dakikalarda Diken’in ulaştığı Dikbayır, kendisine ihraç konusunda resmi bir tebligatın ulaşmadığını söyledi. Dikbayır, ‘partiyi medyada yıprattığı‘ gerekçesiyle ihraç edildiğini belirtti.