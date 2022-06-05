Ümit Alan: Sosyal medyayla ilgili ezberleri gözden geçirmeye iten bir kitap…

Sinan Aral’ın iki yıl kadar önce ABD’de yayınlanan Furya Makinesi kitabı nihayet Türkçeye çevrildi. (Türkçede: Tellekt, Mayıs 2022, Çev: Sevgi Halime Özçelik, Orj: Hype Machine, Currency, 2020). Bu kitabın ve yazarının benim için önemi, bazı konulardaki ezberlerimi yeniden gözden geçirmeme ve perspektifimi geliştirmeme yol açması. Yazmayı en çok yazmak için böyle kitaplar ve makaleler okumam gerektiği zaman seviyorum. Aynı perspektif ve bilgilerle yeni yazılar yazmam gerektiğinde (ki mutlaka gerekiyor) çok yoruluyorum. Ancak perspektifimi güncelleyecek ya da bazı ezberlerimi bozacak yeni bir şeyler öğrendiysem değmeyin keyfime. Sinan Aral’ın bu konulardaki, çözüm odaklı ve ezber bozucu yaklaşımını birkaç yıldır biliyor ve takip ediyordum ama kitabının Türkiye’de yayınlanması vesilesiyle biraz bu ezberler üzerine tartışmak istiyorum.
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