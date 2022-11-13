Ümit Alan: Sosyal medya sektörü büyük kriz içinde

Twitter’ı Elon Musk’ın almasından sonra yaşanan kriz ve çalışanların yüzde 50’sinin işten çıkarılacağı tahmini (7.500 kişinin yarısı), Facebook yani yeni ismiyle Meta’nın 11 bin kişiyi işten çıkarma kararı (toplam çalışanın yüzde 13’ü), SnapChat’te 1200 kişinin işten çıkarılması (toplam çalışanın yüzde 20’si) derken, bugüne dek hep büyüleyici büyüme rakamlarıyla adından söz ettiren sosyal medya endüstrisi büyük bir kriz içinde. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg kendi krizlerini “pandemi sırasında çevrimiçi aktivitenin artacağını varsaymak” olarak açıkladı ve bu hatanın sorumluluğunu kendi üzerine aldı. Elbette tüm bu işten çıkarma ve küçülme dalgasına bakarak “sosyal medya çağı bitiyor” çıkarımını yapamayız. Kaldı ki sadece sosyal medya endüstrisi değil, genel olarak teknoloji sektörü kriz içinde. Onun da ötesinde enflasyon artışı tüm sektörleri tehdit ediyor. Dolayısıyla tüm bu bileşenleri sadece sosyal medya üzerinden okumak hata olur ama sosyal medya endüstrisinin ‘bütün bunlara rağmen’ artık büyümüyor olması elbette bir şeylerin göstergesi.
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