Ümit Alan: Ekşi Sözlük’ü engellemek, Sartre’ı tutuklamak gibi bir şey

Ekşi Sözlük ve işleyişi için de epey eleştiri rezervim var. Diğer yandan, artısıyla, eksisiyle Ekşi Sözlük’ün Türkiye’de internet kültürüne yaptığı katkıyı çok değerli buluyorum. Biraz da bu yüzden başlıkta “Ekşi Sözlük internettir” dedim. Çünkü, bana kalırsa General De Gaulle’un, ünlü düşünür Jean Paul Sartre’ı tutuklatmasını isteyenlere söylediği “Sartre Fransa’dır, tutuklanamaz” lafındaki gibi bir durumla karşı karşıyayız. Öyle ya, De Gaulle’ün, kendisine ve kendisinin Cezayir’e karşı başlattığı kanlı girişime cepheden karşı çıkan Sartre için söylediği bu söz, bugün Ekşi Sözlük’ü kendisine karşı gören herkesin üzerine düşünmesi gereken de bir söz. De Gaulle, burada Sartre’ın ya da Voltaire’in temsil ettiği değerleri, Fransa ile özdeşleştiriyordu. Bugün 21. yüzyılda, bir deprem felaketi üzerine Ekşi Sözlük’e erişimi engellemek, Sartre’ı tutuklamak gibi bir şey. Evet, Ekşi Sözlük bir kişi değil, bir kişi olsa, Sartre’ın yanından geçmez ama Sözlük on binlerce kişi demek aynı zamanda; iyi yanıyla, kötü yanıyla Türkiye’deki internet kültürünü temsil ediyor. İster istemez sokakta dolaştığınız zaman duyacağınız ve duymak istemeyeceğiniz bazı söylemleri de içeriyor. Bu söylemlerle, erişim engeliyle mücadele etmeye çalışmak, sokakta insanlar çok konuşuyor diye, sokağa çıkma yasağı çıkarmaya benziyor. Oysa o sokakta, eğer varsa yasalara aykırı konuşanlara yaptırım uygulayarak da sorunu çözebilirsiniz. Bu nedenle, erişimi engeli, Sözlük Kurucusu Sedat Kapanoğlu’nun (ssg) bir tweetinde söylediği gibi, “bilgi çağında işine gelmeyen bilgiyle başa çıkabilme kabiliyetinden yoksun olmak” anlamına da geliyor.

Ümit Alan’ın yazısı