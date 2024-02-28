Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) hava kaçağı tespit edildi.

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AA’nın Rusya Federal Uzay Ajans (Roscosmos) açıklamasından aktardığına göre ISS’teki uzmanlar istasyonda hava kaçağı tespit etti.

Uzmanların olası sızıntıları tespit edip onarmak için düzenli çalıştıklarına işaret edilen açıklamada, “İstasyondan gelen veriler analiz için rutin bir şekilde uzmanlara aktarılıyor. Mürettebat ve istasyon tehlikede değil” dendi.

Rus kozmonotların Aralık 2022’de planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki bir başka sızıntı nedeniyle iptal edilmişti