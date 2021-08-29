Uluslararası Uzay İstasyonu’na avokado, limon ve dondurma gönderildi

ABD’li roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu Dragon kargo mekiğini uzaya fırlattı.

Uzaya gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma ile deney amaçlı kullanılacak karıncalar ve tuzlu su karidesleri de yer aldı.

Bugüne kadar 15 farklı milletten astronot ve kozmonota ev sahipliği yapan istasyonda şu an 11 kişi bulunuyor. İstasyon 2000 yılının kasım ayından bu yana hiç boş kalmadı.

Yaklaşık 2,17 ton malzeme taşıyan İkmal seferi, SpaceX’in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 23’üncü sefer olacak. Kargo mekiğinin pazartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor.

Ayrıca onarım işlerinde kullanılmak üzere Japon şirketi Gitai Inc tarafından üretilen bir robotik kol da uzaya gönderildi.