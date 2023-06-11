Uluslararası gemilerin boğazlardan geçişine yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları’ndan uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, altın frank üzerinden belirlenen boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı biriminin 4,42 dolara yükseltildiğini açıkladı.

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Son fiyat güncellemesine ilişkin bir örnek paylaşan Uraloğlu şunları söyledi: ”10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemi toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükselmiş oldu. 1 Temmuz’da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu artışla ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz.”

‘Düzenleme Montrö Sözleşmesi’ne uygun’

Bakan Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile belirlenen kuralların uygulandığı belirtti: “1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0,8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz.”