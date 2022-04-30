Uluslararası Caz Günü’nde dünyanın gözü bu konserde

UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz günü, 180 ülkeden binlerce etkinlikle kutlanıyor.

Bu gece TSİ 00.00’da cazın yıldızları buluşuyor. Fotoğraf: jazzday.com

Günün en büyük etkinliği, Birleşmiş Milletler’deki All-Star Global Konseri. Etkinliğin ev sahibi ve artistik direktörü, Caz Günü’nün fikir babalarından UNESCO iyi niyet elçisi Herbie Hancock. Müzikal direktörüyse müzisyen John Beasley. Online olarak canlı olarak izlenebilecek olan konser TSİ bu gece yarısı 00.00’da başlıyor.

Pandemi sebebiyle son iki yıldır çevrimiçi yapılan kutlamalarda, bu yıl kapsayıcı ve hibrit bir formül bulundu. Konser fiziksel ortamda, New York şehrindeki Birleşmiş Milletler binasında seyircisiz olarak gerçekleşecek, resmi YouTube ve Facebook kanallarından izlenebilecek. Ayrıca, jazzday.com, unesco.org, hancockinstitute.org, adreslerinden ‘stream’ edilebilecek.

All-Star Global Konser yıldızlar geçidi gibi: Vokallerde Lizz Wright, Shemekia Copeland ve Gregory Porter var. Hiromi, Helio Alves ve Joey Alexander piyanoda. Ravi Coltrane, David Sanborn, Erena Terakubo saksafon; Marcus Miller, James Genus ve Linda May Han Oh bas çalacak. Vurmalılarda Terri Lyne Carrington ve Brian Blade var.

Konser BM Genel Kurul Salonu’nda seyircisiz gerçekleşecek ve online izlenebilecek.

Programın tamamını görebileceğiniz konserde besteci, piyanist ve gecenin ev sahibi Herbie Hancock da sahnede olacak.