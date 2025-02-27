Uludağ İçecek'in yeni CEO'su Levent Kömür oldu

Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin CEO’luğuna deneyimli yönetici Levent Kömür getirildi.

Levent Kömür.

Procter&Gamble ve Diageo gibi global şirketlerde üst düzey yönetici rollerinde bulunan Kömür, son olarak Mey I Diageo genel müdürüydü.

Görevini Kömür’e devreden Mete Öz 113 yıllık şirketin yönetim kurulunda görev alacak.

Kömür, yeni görevinde, Uludağ İçecek’in sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı, yenilikçi ürünlerle pazardaki konumunu güçlendirmeyi ve markanın uluslararası arenadaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik konularındaki hassasiyetiyle de tanınan Levent Kömür, TÜSİAD yönetim kurulu yedek üyesi. Kömür, Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyor.