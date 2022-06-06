Ukraynalı iki kadın, savaştan kaçmak için gittikleri Almanya’da tren kazasında öldü

Almanya’da, cuma günkü tren kazasında ölen beş kişiden ikisinin savaştan kaçıp ülkeye sığınan iki Ukraynalı olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Burgrain’den Münih kentine doğru hareket eden tren raydan çıkmış, beş kişi ölmüş onlarca kişi yaralanmıştı. 140 kişinin bulunduğu trende arama kurtarma ekiplerinin çalışmaya başlaması için vinç getirilmiş, çoğu yolcu kırık camlardan çıkmıştı. Trenin neden raydan çıktığı belirlenememiş soruşturma başlatılmıştı.

kyivindependent.com’un Alman Bild gazetesine dayandırdığı habere göre ölenler arasında iki Ukraynalı kadın var. 24 Şubat’ta Rusya Ukrayna’yı işgal ettikten sonra ülkelerini terk ederek Almanya’ya giden iki kadından birinin oğlununun ağır yaralı olduğu, hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.