Ukrayna’daki Rus işgali Laleli ticaretini etkiledi

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Rusya’nın işgali sonrası Ukrayna’dan siparişlerin iptal edilmeye başlandığını bildirdi.

Fotoğraf: flickr.com

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı işgal harekatı devam ederken, Türkiye-Ukrayna arasındaki ticaret de aksamaya başladı. İki ülkenin yıllık ticaret hacmi yaklaşık 7,4 milyar dolar. Bunun 3 milyar dolarını ihracat, geri kalanını ithalat oluşturuyor.

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Eyyüpkoca, hareket sonrası ‘panik havası’ estiğini belirterek şunları söyledi: “Ukraynalı müşterilerin inanılmaz sipariş iptalleri var. Kargolardan mallarını geri çekenler var, para iadesi isteyen var. Rusya tarafında da ambargolardan dolayı iptaller gelmeye başladı. Bu durum Polonya’yı da etkiledi. Durum hiç iç açıcı değil.”

Oda başkanı, geçen aylık sürede Ukrayna ve Rusya’da düzenlenen fuarlara ‘çıkarma yapan’ şirketlerin şimdi sipariş iptalleri ve para iadeleriyle uğraştığını, Rusya’da da ticari kısıtlamalar nedeniyle olası ekonomik krizin alım gücünü etkileyeceğini kaydetti.

Eyüpkoca, Ukrayna ve Rusya’ya satış yapan Polonya’dan da iptallerin hızlandığını ve ödenen kaporaların iadesinin istendiğini belirtti.

Öte yandan oda başkanı, “Bu olaylar gerçekleşmeseydi 2 milyar dolarlık bir iş hacmi yakalanacaktı” dedi.