Ukrayna’da bir havayolu şirketi etek ve topuklu ayakkabı zorunluluğuna son verdi

Ukraynalı özel havayolu şirketi SkyUp Airlines, uçuş görevlilerinden üniformaları hakkında geri bildirim aldıktan sonra topuklu ayakkabı ve kalem etek giyme zorunluluğuna son vermeye karar verdi.

Şirketin kadın çalışanları için yeni üniforması artık her ikisi de Ukraynalı markalar tarafından yapılmış beyaz spor ayakkabı ve ipek eşarplı bol turuncu bir takım elbise olacak. Bluzların yerini ise beyaz tişörtler alacak.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’a konuşan yedi yıllık deneyime sahip kıdemli uçuş görevlisi Alexandrina Denysenko, bazen uçuş sırasında oturmak için boş zamanı olmadığını ve saatlerce topuklu ayakkabı giydikten sonra şişmiş bacaklarını dinlendirmeyi hayal ettiğini söyledi.

Topuklu ayakkabının güzel gözüktüğünü kabul ettiğini belirten uçuş görevlisi, şunları söyledi: “Ancak uçuşun sonunda ayaklar acı çekiyor ve şişiyor. Spor ayakkabı kesinlikle harika. Tanrı korusun ama mürettebat suda tahliye yapmak zorunda kalırsa, topuklar merdivene zarar verebilir ve etekle yüzmek pek rahat olmaz.”

Şirket, kabin ekibi üniformalarının tarihini araştırdıklarını ve bir uçuş görevlisinin görünüşünün ‘geleneksel‘ unsurlarını ortadan kaldırmaya karar verdiklerini söyledi. Kabin ekibinin saç modellerinde artık sıkı topuz veya at kuyruğu yerine örgü tercih edilecek.

Forma değişikliği 22 Ekim’de yürürlüğe girecek.

SkyUp Airlines pazarlama departmanı başkanı Marianna Grygorash, şirketin ayrıca erkek mürettebat için yeni bir üniforma çıkarmayı planladığını söyledi. Yelek yerine hafif bir takım elbise, gömlek yerine tişört tercih edilecekken siyah spor ayakkabılar kullanılacak.