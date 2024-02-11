Ukrayna: Rus ordusu, işgal ettiği bölgelerde Starlink kullanıyor

Ukrayna istihbaratı Rus kuvvetlerinin, işgal ettiği topraklarda uydu interneti için Elon Musk”ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Starlink terminallerini kullandığını söyledi.

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Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş sürüyor.

Savaşın başlarında Starlink, hızlı bir şekilde Ukrayna’nın kullanımına açılmıştı. Starlink uyduları Ukrayna için hayati bir önem taşıyor.

Reuters’ın haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Sözcüsü Andriy Yusov “Rus ordusunun söz konusu cihazları kullandığına ilişkin sistematik vakalar kaydedildi” dedi.

Reuters’a hafta başında konuşan Ukraynalı kaynaklar Rusya’nın Starlink’i kullandığını belirtmişti.

Starlink’se iddiaları reddediyor.

Starlink 8 Şubat’ta yaptığı açıklamada terminallerinin Rusya’da aktif olmadığını, SpaceX’in bu hizmeti Rusya’da hiçbir zaman satmadığını ve Rusya’daki yerlere ekipman göndermediğini söyledi.

Ancak Starlink, bu cihaz ve ekipmanların işgal altındaki bölgelerde kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili bir açıklama yapmadı.