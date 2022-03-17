Ukrayna duyurdu: Dokuz Rus askerine karşılık, belediye başkanı serbest bırakıldı

Rusya işgali altındaki Ukrayna’da Rus ordusu tarafından kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov’un dokuz Rus askeri karşılığında bırakıldığı bildirildi.

AA’nın aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Sözcüsü Daria Zarivnaya, yerel bir televizyondaki konuşmasında, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov’un savaş sırasında esir alınan dokuz Rus askeriyle değiştirildiğini dile getirdi.

Zarivnaya, “İvan Fedorov, Rus esaretinden serbest bırakıldı. Onun için Rusya, 2002-2003 doğumlu dokuz askerini aldı. Bunlar aslında çocuklar” ifadalerini kullandı.

Ukrayna makamları dün, 11 Mart’ta Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov’un serbest bırakıldığını belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fedorov’un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talep etmişti.