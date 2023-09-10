Uğur Emek: Yük büyük ölçüde ücretli çalışanlarının üzerine yıkılacak

Her yıl olduğu gibi Orta Vadeli Program (OVP) bu yıl da yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı (HMB) OVP ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışları için “bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” dedi.

OVP’ye göre 2024 yılı enflasyon hedefi % 33. Hadi buna inandık.

Daha yakınlarda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 yılı için % 15+10 (yıllık % 26,5) zam yapılması kararı almıştı.

Bakanın konuşma yaptığı gün 2024 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılan zam OVP’de öngörülen enflasyonun 6,5 puan altındaydı.

Özel sektörde benzer bir yöntem uygularsa “faiz neden, enflasyon sonuç” politikasının yükü büyük ölçüde ücretli çalışanlarının üzerine yıkılacak.

Daha önce de yazmıştım. Amerikalıların bir lafı vardır: “Pislik aşağıya akar.”

Yani yukarıdakilerin yaptıkları hataların bedelini aşağıdakiler öder.

Uğur Emek’in yazısı