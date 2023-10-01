Uğur Emek: Yenilik bu mudur?

Biliyorsunuz yakınlarda Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı OVP hakkında ne zaman konuşsalar, Programa olan güveni artırmak için “Cumhurbaşkanımız bizi ve programı destekliyor” diyorlar.

Çünkü iç ve dış kamuoyu şunu çok iyi biliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı “laf dinlemeyenleri” bir gecede görevlerinden alıyor. Nas’a rağmen faizi artıran merkez bankası başkanları bağlamında buna şahit olduk.

Altaylı’nın bahsettiğim Youtube programında İlhan bey diyor ki “Cumhurbaşkanının desteğiyle programa güven sağlanmaz, güven yaptığınız programla sağlanır.”

Tamamıyla katılıyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP’yi açıklarken iki defa “bu programda bir ilk yaptık” dedi. Yapılan “ilk” OVP’nin ekine konulan “Öncelikli Reform Alanlarına Yönelik Düzenlemeler” imiş.

Bu ekte altı başlık altında 82 düzenleme belirlenmiş.

OVP’nin ana metnindeki her bölümde önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilecek “politika ve tedbirlere” yer verilmektedir.

Bu 82 reform düzenlemesinin 72’si ana metindeki politika ve tedbirlerden bire bir, 10 tanesi de cümle devirerek alınmış. Yapılan tek yenilik bunların yanına “öngörülen takvim” şeklinde bir sütun koymakmış.

Yenilik bu mudur?

Uğur Emek’in yazısı