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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Emek: Herkes işin içinde

Dün bir televizyon programında eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder Türkiye’nin en büyük terör örgütü “imar şebekesidir” dedi. “Bu çetenin elbirliğiyle 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti” diye de ilave etti.

Değerli okur Önder haksız mı Allah Aşkına!


10 ayrı ilde kartondan yapılan evler tesadüf olamaz.

Unutmayın tango dansı yapmak için iki kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu müteahhitlerin bir de karşı tarafı bulunmaktadır.

Kimler mi? Bildiniz.

Kamu görevlileri ve siyasetçiler.

Kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin koruması altındaki müteahhitler cezalandırılmayacaklarına inanmışlar.

Bu denli büyük bir yolsuzluk başka türlü olamaz zaten. Herkes işin içinde. Muhasebeciler, hukukçular, mühendisler ve hatta basın.

Eğer cezasızlığa inanıyorsanız yaratıcılığınızın sınırı kalmaz.

Uğur Emek’in yazısı

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