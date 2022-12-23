Uğur Dündar: İktidarın gözü öylesine kararmış ki…

İktidar kanadının giderek artan antidemokratik uygulamalarından, onlar için seçimleri beklemenin cehenneme dönüştüğünü görüyoruz ama, her şeyin değişeceğine inananlar için de iyimser bir beklentinin giderek yükseldiğini fark ediyoruz. Evet herkes bekliyor… Kimi sessiz bir başkaldırıyla, kimi inançla, kimi demokratik dirençle, kimi sabırla, kimi de tevekkülle… İktidarın gözü öylesine kararmış ki; Ekrem İmamoğlu’nu siyaset sahnesinden silmeyi hedef alan girişimlerin, yarın her şeyin daha güzel olacağına inanan geniş yığınlar üzerinde tonik etkisi yaptığını ve umut dolu geleceğin, onu beklemesini bilenlere gülümsediğini göremiyor…
SON HABERLER
Sabah gazetesi erken seçim tarihi verip hemen sildi
İktidara yakın Sabah gazetesi, erken seçim tarihini 14 Mayıs olarak veren bir haber yayımladı. Gazete daha sonra bu bölümü haberinden çıkardı.
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Bu hafta dört film vizyonda: Whitney Houston’un hayatı, ışığı ve karanlığıyla beyazperdede
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Akşener’den ‘kazanacak aday’ vurgusu: Bu iç işe karışmak değil
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Ümit Özdağ anlattı: Destekçileri ergenlik çağında
Ümit Özdağ, yaptığı gezileri anlattı: “Oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum.”
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Ahmet Hakan, Gülşen’i hedef aldı: Uyarıyorum
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen’i hedef aldı.
Ekonomist Ağaoğlu: Kur patlamasa da sıkıntı büyüyor
Ekonomist Ali Ağaoğlu, döviz fiyatlarını baskılayabilmek için neredeyse eldeki bütün kaynakların seferber edildiğini belirtti.