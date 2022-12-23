Uğur Dündar: İktidarın gözü öylesine kararmış ki…

İktidar kanadının giderek artan antidemokratik uygulamalarından, onlar için seçimleri beklemenin cehenneme dönüştüğünü görüyoruz ama, her şeyin değişeceğine inananlar için de iyimser bir beklentinin giderek yükseldiğini fark ediyoruz. Evet herkes bekliyor… Kimi sessiz bir başkaldırıyla, kimi inançla, kimi demokratik dirençle, kimi sabırla, kimi de tevekkülle… İktidarın gözü öylesine kararmış ki; Ekrem İmamoğlu’nu siyaset sahnesinden silmeyi hedef alan girişimlerin, yarın her şeyin daha güzel olacağına inanan geniş yığınlar üzerinde tonik etkisi yaptığını ve umut dolu geleceğin, onu beklemesini bilenlere gülümsediğini göremiyor…

Uğur Dündar’ın yazısı