Uğur Dündar: Bazı yandaşlar FETÖ mirası ‘montaj, kumpas, asparagas’ alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyor

Dün yaşanan bir başka olay da çok düşündürücü.

O da Seyhan’ın CHP’den seçilen yeni Belediye Başkanı Oya Tekin’e kurulan montajlı kumpası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın paylaşmış olması!..

Gerçi görüntünün montajdan ibaret olduğu ortaya çıkınca hem paylaşımını sildi hem de görevinden istifa etti.

Ancak olay, bazı AKP yandaşlarının seçimlerin propaganda döneminde sık sık baş vurdukları “montaj, kumpas ve asparagas” alışkanlıklarını sürdürdüklerini kanıtlaması açısından son derece vahim…

Kumpasa gelince;

Başkan Oya Tekin, seçim sürecinde DEM Parti’nin Çukurova İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ediyor. Adana ve Türkiye’nin sorunlarının konuşulduğu bu ziyareti gizli saklı da yapmıyor. Kendisine ait X hesabından bilgi ve görüntüler paylaşıyor.

Ama gelin görün ki bu fotoğraflar montajlanarak, Abdullah Öcalan’ın posteri ilave ediliyor.

Böylece Tekin’in bölücübaşının fotoğrafının asılı olduğu DEM Parti ilçe binasını ziyaret ettiği izlenimi yaratılıyor.

Saral da bunu sanki gerçekmiş gibi paylaşıyor!..

Uğur Dündar’ın yazısı