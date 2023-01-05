Uğur Dündar: AKP uçağını seçim sandığına çakılmaktan kurtaramayacaksınız

Öyle olmasa İmamoğlu hakkında vicdanları kanatan skandal kararlar aldırıp, sürekli çifte standart uygularlar mıydı?.. Yine de ülkesinde huzuru arayan bir yurttaş olarak uyaralım: İmamoğlu’na zulümden, ısrarla mağdur etmekten ve gerilim üretmekten vazgeçin!.. Sağduyunun sesine kulak verin. Toplumsal rüzgârın her geçen gün biraz daha aleyhinize döndüğünü görün. Ve eğer çok geç değilse, partinizin 2002 programındaki fabrika ayarlarına dönün. Aksi takdirde AKP uçağını seçim sandığına çakılmaktan kurtaramayacaksınız!..
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