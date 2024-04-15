Ufuk Sandık: Otomotiv pazarında yeni model atağı devam ediyor

Türkiye otomotiv pazarı 2024’e hızlı başladı. Ocak, şubat ve mart aylarında tarihi satış rekorları kırıldı. Bir taraftan rekor satışlar gerçekleşirken, diğer taraftan da yeni model yağmuru yaşanıyor. Yılın ilk çeyreğinde birçok yeni model satış sunuldu. Ancak model yağmuru bitmedi. Markalar yeni modellerini yollara çıkarmanın hazırlığını yapıyor. Yeni model yağmurunun yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Yeni BMW X2, mild hybrid-benzinli versiyonun ardından Yeni BMW iX2 eDrive20 versiyonu ile ilk kez tamamen elektrikli seçeneği ile sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Tofaş, Fiat’ın ikonik modeli Topolino modelini online olarak satmaya başladı.

Volkswagen baştan aşağı yenilediği Tiguan ve Passat’ı satışa sundu.

2023’ün son çeyreğinde Türkiye’ye giriş yapan BYD, D-SUV segmentindeki Seal U modelini Avrupa’dan önce Türkiye’de satışa sundu.

Alfa Romeo’nun yeni modeli Milano, Türkiye’de mayıs ayında nline satış kanalı, online. alfaromeo.com.tr/ üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylülden itibaren gerçekleştirilecek.

Lexus’un yeni B SUV modeli, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Yenilenen Renault Captur, Türkiye’de E-Tech full hybrid ve içten yanmalı versiyonlarıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde tüketicilerle buluşacak.

Skoda yenilenen Superb modelinin sedan ve station wagon versiyonlarını yılın ikinci yarısından itibaren satışa sunacak.

Çinli Chery, Tiggo 4 Pro modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın Türkiye’deki dördüncü SUV modeli olacak Tiggo 4 Pro, ikinci çeyreğin sonunda satışa sunulacak. Chery ayrıca premium markası Jacoo’yu da haziranda Türkiye’ye getirecek.

Ufuk Sandık’ın yazısı