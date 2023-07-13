UEFA Şampiyonlar ve Konferans Ligi birinci eleme turunun sonuçları

UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Konferans Ligi’nin birinci eleme turunun ilk ayağı tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1’inci eleme turunun ilk ayağı beş maçla sona erdi.
Rövanş karşılaşmalarının 18-19 Temmuz’da oynanacağı turda alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan) – Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-1
HJK Helsinki (Finlandiya) – Larne (Kuzey İrlanda): 1-0
Hacken (İsveç) – The New Saints (Galler): 3-1
Farul Constanta (Romanya) – Sheriff (Moldova): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) – Swift Hesper (Lüksemburg): 1-1
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Konferans Ligi’ndeyse birinci eleme turunda Lüksemburg ekibi Diddeleng, sahasında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 2-1 yendi. Eleme turunun diğer maçındaysa Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, konuk ettiği Estonya ekibi Paide Linnameeskond ile 0-0 berabere kaldı.
İki maçın da rövanşı 20 Temmuz’da oynanacak.