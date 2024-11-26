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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Kasım programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 26 Kasım programında 20.45 ve 23.00’de dokuz karşılaşma oynanacak.

Fotoğraf: Wikipedia

Formatı değişen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve sekiz maç sonunda ilk sekize giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 


Dokuz ile 24’üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

Sıralamada ilk 24’ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek.

Bugünün maçları ve canlı yayınlanacak televizyon kanaları şöyle…

20.45 seansı:

  • Slavia Bratislava – Milan: TRT Spor
  • Sparta Prag – Atletico Madridi: Tabiispor

23.00 seansı:

  • Barcelona – Brest: TRT Spor
  • Manchester City – Feyenoord: Tabiispor 1
  • Bayern Münih – PSG: Tabiispor
  • Inter – Leipzig: Tabiispor 2
  • Bayer Leverkusen – Salzburg: Tabiispor 4
  • Sporting Lizbon – Arsenal: Tabiispor 3
  • Young Boys – Atalanta: Tabiispor 5
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları.

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