Ucuz turun sonucu: Manzaralı yer diye mezarlığa götürüldüler

Çin’in Çongçing kentinde, öğle yemeği dahil tur satın alan bir grup yaşlı turist, mezarlığa götürüldü.

Fotoğraf: /www.globaltimes.cn

18 yuan (23.14 lira) ödedikleri tur kapsamında, tanıtımda vaat edilen ‘manzaralı yer’i görmeyi hayal ederken soluğu mezarlıkta alan turistler hayrete düşerken yerel turizm komisyonu, acentanın faaliyet göstermek için gerekli izne sahip olmadığını açıkladı. Yerel yönetim ise konuyla ilgili soruşturma açıldığını, mağdur edilen turistlerin hakkının aranacağını duyurdu.

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Longyao adlı turizm acentasının kendisine tanıtım yaparak günübirlik tura davet ettiğini söyleyen Şeng soyadlı bir turist, “Fiyatı uygundu; ben satın aldım, arkadaşlarıma da söyledim. Hepsi katıldı” dedi.

Şeng, şarkılar söyleyerek şakalaşarak başladıkları turda mezarlığa gitmelerinin neşelerini kaçırdığını belirterek, “Bizi götürmeyi vaat ettikleri manzaralı yer mezarlık çıktı. Hem şaşırdık hem de çok sinirlendik” ifadelerini kullandı.