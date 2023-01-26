Ücretli öğretmenler Meclis’ten seslendi: Asgari ücretin altında maaşla geçinmeye çalışıyoruz

Ücretli öğretmenler, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile birlikte Meclis’te sorunlarını anlattı. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, “Asgari ücretin altında aldığımız maaşla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Ücretli öğretmenler, bugün TBMM bahçesinde basın açıklamasıyla sorunlarını anlattı. Sayılarının 90 bini bulduğunu belirten Atasoy, ücretli öğretmenlerin hala yarım sigorta primiyle çalıştıklarını ve asgari ücretin altında maaşla hayatta kalmaya çalıştıklarını vurguladı.

CHP’li Kaya da ücretli öğretmenlerin sendikalaşamadıklarını belirtti ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e seslendi: “Sevgili Mahmut hoca, bu öğretmenlerimizin sorununu bir an önce çözüme kavuşturmak zorundasınız. Hazine ve Maliye Bakanı’nın gözlerini kamaştıran, bu arkadaşlarımızın yaşadığı ızdırap olsun. Milli Eğitim Bakanlığı’na ek bir kadro verme konusunda elini taşın altına koy.”