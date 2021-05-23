Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 27 Mayıs’ta başlıyor: Bu yılın teması araftan çıkmak

Bu yıl 24’üncü kez düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Bu yılın teması ‘araftan çıkmak’.
AA’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasından aktardığına göre 11 Haziran’a kadar sürecek festivalde, 3 Haziran’a kadarki gösterimler çevrim içi olacak. 4-11 Haziran’da sinemaseverlerle buluşacak filmlerin adresi ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern Açık Hava Sineması.
Ankara Kent Konseyi’nin paydaşlarından biri Uçan Süpürge Vakfı tarafından 1998’den beri düzenlenen, Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivalinde, dünyaca ünlü kadın yönetmenlerin eserleri tanıtılacak. Programda, kadının çağdaş dünyadaki önemi ve değerini vurgulayan filmler yer alıyor.
Sinemadaki kadın emeğinin önemini vurgulamak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verilen ödüller, 4 Haziran’da sahiplerini bulacak.
Bu yıl onur ödülleri oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu-şarkıcı Ayta Sözeri, oyuncu Demet Evgar, müzisyen Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’e, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Ahsen Eroğlu’na verilecek.