Uçakta doğum: Şansına, yolcular arasında doktor ve hemşire vardı

ABD’deki Salt Lake City’den Hawaii’ye uçan 29 hafalık hamile kadın uçakta doğum yaptı. 28 Nisan’daki yolculuk sırasında, yolcular arasında doktor ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görevli hemşirelerinin bulunması doğumu kolaylaştırdı.

Mounga ve Glenn. Fotoğraf: Twitter

Yolculuğun yarısında sancılanan Lavinia Mounga, “Doktor var mı” diye bağırarak yardım istedi. Hawaii’de çalışan doktor Dale Glenn ve North Kansas City Hastanesi’nde görevli üç hemşire Mounga’nın imdadına koştu.

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Ekipmanı olmayan doktor ve hemşireler, doğum sonrasında göbek bağını ayakkabı bağcığıyla kesti; kalp atışını ise akıllı saatle ölçtü. Erkek bebeğe ‘Raymond’ adı verildi.

Glenn, “Küçük bir uçakta, kısıtlı imkanlarla çalışmak zorluydu ama neyse ki başardık. Mükemmel bir ekip işiydi” dedi.

Bir yolcu, bebeğin doğduğu duyurulduktan sonraki alkış ve kutlama anının görüntüsünü kaydedip TikTok’ta paylaştı; video 11 milyon kez izlendi.

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Uçak, Hawaii’nin başkenti Honolulu’ya indiğinde çiçeği burnunda anne ve bebeği sağlık ekibi tarafından alınarak kontrol için hastaneye götürüldü.

Taburcu edilen Mounga, oğlunun bir süre yenidoğan yoğun bakımında kalacağını belirterek, “Yolculuk sırasında sancılanınca çok korktum. Uçakta doktor ve hemşirelerin olması büyük şanstı” dedi.