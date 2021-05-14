Üç torununu boğulmaktan kurtardıktan sonra hayatını kaybeden dede toprağa verildi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdikleri yangın söndürme göletinde boğulma tehlikesi geçiren üç torununu kurtardıktan sonra hayatını kaybeden Bilhan Yılmaz (59) toprağa verildi.
Dün akşam, dedeleriyle Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme göletine giden B.Y.(7), B.Y.(9) ve B.Y. (8) serinlemek için suya girdi. Torunlarının boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören Birhan Yılmaz suya girerek onları kurtardı ama kendisi göletin zeminindeki balçığa saplandı. Sudan çıkamayan Yılmaz, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Yılmaz’ın cansız bedenine ulaştı.
Otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne götürülen Yılmaz’ın cenazesi bu sabah ailesine teslim edildi.
Yılmaz, bugün kılınan cenaze namazı sonrasında Kemiklidere Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.