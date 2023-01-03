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Yaramazlara biraz batar!

Üç kamu bankası ‘tekno kredi’ paketi açıyor

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla ‘tekno kredi’ diye nitelendirilebilecek yeni bir paketi devreye alıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ‘Tekno Girişimci Destek Kredisi’yle yazılım, donanım geliştirme, mobil teknoloji ve uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi fikirler hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek sağlanacak.


Söz konusu krediyle teknoloji odaklı girişimlerin büyümesi, bilişim ve yazılım alanlarında istihdamın artırılması ve rekabetin desteklenmesi hedefleniyor.

Krediden, teknokent ve teknopark gibi teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek.

TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu, kurum ve kuruluşları, Sanayi Bakanlığı’nın teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de kapsamda.

Firmaların mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım ve donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanılabilecek krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, altı ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek.

Kredi 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay ve üzeri vadelerde ise ‘TLREF+3’ (Türk lirası gecelik referansı) faiz oranıyla kullanıma sunulacak.

Kredi dalgası yolda: Kamu bankaları hazırlanıyor

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