‘UberXL’ kaldırıldı, ‘UberTaksi’ devam edecek

Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber’in mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden taksi hizmetlerinin devam etmesine ilişkin kararını onadı.

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İstanbul’da 2014’te kullanılmaya başlanan ve Türkiye’de 5 milyon kişinin kullandığı Uber’le ilgili İstanbul’daki taksiciler adına Birleşik Taksiciler Derneği, Sınırlı Sorumlu Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi ile İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerince, İstanbul 10, 11 ve 16’ncı Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne, Uber’e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye’den men edilmesi talepli ‘haksız rekabet’ davaları açılmıştı.

Davalarda, Uber’in internet sitesine ve mobil uygulamaya erişimle buralardan sunulan ‘Uber XL’ isimli araçlarda hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle engellenmesine karar verildi.

Tarafların söz konusu kararlara itirazı üzerine, dosya istinafta ele alındı.

Yerel mahkemelerin kararını kaldırarak yeniden hüküm kuran istinaf, ‘Uber XL’ isimli araçlarda hizmet sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunu değerlendirdi. Bu araçlarla yapılan faaliyetlerin durdurulmasına karar veren istinaf, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden Uber’in taksi hizmetlerinin ise devamına hükmetti.

Tarafların karara itiraz etmesi üzerine, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını kısmen kabul eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi’nin kararını onadı.

Uber’den yapılan açıklamada ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Uber’in Türkiye’deki hizmetinin devamına karar verdiği aktarıldı:

“2019’da taşımacılık hizmetiyle ilgili gelen regülasyonlar sebebiyle UberXL hizmetini sona erdirmiştir. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi (ilk derece mahkemesi) 16 Ekim 2019’da Uber’in bu iki hizmetinin de durdurulmasına karar vermiştir. Uber’in bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi 11 Aralık 2020’de Uber’in istinaf taleplerini kısmen kabul ederek Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engelini kaldırmış ve taksi hizmetinin kullanıma açılması kararını vermiştir.”

Açıklamada, Yargıtay’ın Uber’in lehine olan söz konusu bu kararı onadığı, kararın Uber açısından son derece olumlu olduğu, Uber uygulamasına veya Uber taksi hizmetine herhangi bir engelleme getirilmediği kaydedildi.