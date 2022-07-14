Twitter’daki erişim sorunu çözüldü

Sosyal medya platformu Twitter’da yaklaşık yarım saat süren erişim sorunu çözüldü. Kullanıcılar yeniden Twitter’a bağlanabiliyor.

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Bugün saat 15:00 gibi başlayan erişim sorunu Twitter’ın internet sitesi, uygulaması ve TweetDeck aracını etkilemişti. Sistemden atılan kullanıcılar, yeni giriş yapmaya çalıştıklarında “Bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra tekrar dene” hata uyarısı ile karşılaşıyordu.

Downdetector’un verilerine göre, kullanıcı raporları Twitter’da problemlerin olduğunu işaret ediyordu.

Tüm dünyada yaşanan kesinti yaklaşık yarım saat sonra çözüldü.