Twisted Sister’in şarkısını seçim kampanyasında kullandı; 1.5 milyon Avustralya doları ödeyecek

Avustralya’da mahkeme, 2019’daki seçim kampanyasında ABD’li heavy metal grubu Twisted Sister’ın bir şarkısını kullanan Clive Palmer’ın 1.5 milyon Avustralya doları (9.62 milyon lira) ödemesine hükmetti.

Fotoğraf: Reuters

Siyasete atılan Palmer, grubun ‘We’re Not Gonna Take’ adlı şarkısını yeni şarkı sözleriyle kullanmıştı. Federal Mahkeme, bugünkü duruşmada, madencilik sektörünün önde gelen ismi Palmer’ın telif hakkı yasasını ihal ettiğine hükmetti.

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Para, Universal Music’e ödenecek.

Hakim Anna Katzman, milyarder iş adamının, seçim şarkısının, Twisted Sister’ın 1984 tarihli şarkısıyla ilgisi olmadığını savunmasının gülünç olduğunu söyledi. Grubun üyelerinden, Dee Snider, karardan duyduğu memnuniyeti, “Telif hakkı ihlalini kabullenmiyoruz” sözleriyle ifade etti.

Fotoğraf: www.spectator.com.au

Federal Parlamento’da 2013-2016’da görev yapan Palmer, 2019’da yeniden seçilmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Seçim kampanyası için Avustralya’nın önde gelen iki partisininkinden fazla para -60 milyon Avustralya doları- harcamıştı.