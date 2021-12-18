Turyol, ‘ağır ekonomik koşullar’dan dolayı bazı seferleri durdurdu

Vapur işletmecisi Turyol, ‘ağır ekonomik koşulların tetiklediği sebepler’den dolayı bazı seferlerini ‘maliyetlerin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar’ durdurduğunu açıkladı.

Fotoğraf: turyol.com

ABD Doları iki gün önce 17,14 seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu bir kez daha yenilemişti. Kurdaki artış ve asgari ücret zammıyla birlikte yüzde 21,31 seviyesinde bulunan resmi enflasyonun da önümüzdeki aylarda yüzde 30’lu seviyeleri aşması bekleniyor.

Turyol’un internet sitesindeki açıklamada şunlar kaydedildi: “Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son bir ay içinde yüzde 32, bir yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine bir yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir.

Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini,ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz.”