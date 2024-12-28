Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 42 derece doğu yörüngesine başarıyla ulaştığını duyurdu.

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Türksat 6A’nın 42 derece doğu yörüngesindeki daimi yörüngesine Türkiye saatiyle 05.00 sıralarında yaptığı son ateşleme sonrası bugün itibarıyla 35 bin 786 kilometre uzaktaki ‘jeosenkron yörüngesine’ başarıyla ulaştığını belirtti.

‘2025’in ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz’

Uraloğlu şunları dedi:

* Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine 6 ateşleme yaparak ulaştı. Ülkemizin en büyük AR-GE projesi olan milli gururumuz Türksat 6A’yı test süreçlerini tamamlayarak 2025’in ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz. Türkiye’yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız.

* Tüm vatandaşlarımızın bu uydumuzun sadece bir haberleşme uydusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu uydu, Türkiye’nin hem uzaydaki geleceğini şekillendirecek hem de dünyadaki gücünü artıracak projenin sonucudur.

* Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan programla, Türksat 3A’nın yanı sıra Türksat 4A ve Türksat 4B’nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca, Türksat 5A’nın ve 5B’nin yapımında da yine Türksat mühendisleri, uydu tasarım, üretim ve test süreçlerinde bulundu. Şu anda da program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A’yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat’ın kuruluşuyla başlayan 20 yıllık hayalin sonucu.

* Türksat 6A uydusuyla Türksat’ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65’inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye’de son 20 yılı aşkın sürede yaşanan dönüşüm önemli. Denizde, karada, demir yollarında ve uzay vatanda Türkiye’nin gücünü bütün dünya gördü. Türkiye, bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olmaya devam ediyor, Türksat 6A ile birlikte ise uzayda da söz sahibi konumuna yükseldi.