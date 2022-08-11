Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD’li, Britanya’da ‘terör’den yargılanacak

IŞİD örgütünün Suriye’deki rehineleri öldüren üyelerinden olmakla suçlanan Britanya vatandaşı Aine Davis, terör suçlamasıyla yargılanacak.

Dün başkent Londra’da gözaltına alınan Davis’in duruşması bugün görülüyor. Davis, terörle bağlantılı bir amaçla ateşli silah bulundurmakla da suçlanıyor.

Fotoğraf: Londra Polisi

Davis, 2013’te din değiştirip Müslüman olup Hamza adını almış, İngiltere’den ayrılıp gittiği Suriye’de IŞİD’e katılmıştı.

Eski Londra metrosu çalışanı olan, uyuşturucu ve silah taşıma suçlarından sabıkası bulunan Davis, 2015’te İstanbul Silivri’de yakalanmış ve Türkiye’de IŞİD üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Britanya’nın terörle mücadele birimi polisleri, Türkiye’nin sınır dışı ettiği Davis’i, Londra’nın kuzeyindeki Luton Havaalanı’nda gözaltına aldı.

Britanya’da 2000’de revize edilen Terörle Mücadele Yasası kapsamında, ‘terör faaliyetlerinin finansmanı’ suçlamasıyla gözaltına alınan Davis halen, Londra’nın güneyindeki bir karakolda tutuluyor.

Britanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü şunları kaydetti: “Her zaman Britanya’nın güvenliğini sağlayacağız ve hiçbir şeyin bunu tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Bir Britanya vatandaşının Türkiye’den sınır dışı edildiğini doğrulayabiliriz ama polis soruşturmaları devam ederken bu konuda daha fazla yorum uygun olmaz.”

‘Beatles’ hücresi

38 yaşındaki Davis, ‘Beatles‘ lakabıyla anılan örgütün infaz hücresinin üyesi olduğu iddiasını reddediyor.

Batı Londra kökenli dört IŞİD’liye, İngilizce aksanları nedeniyle bu lakap takılmıştı.

Örgütün paylaştığı videolarda Batılı rehineleri öldürürken görülen ve ‘Cihatçı John‘ lakabıyla bilinen Muhammed Emwazi de bu grubun üyesiydi.

Davis, Emzawi’yle Batı Londra’da gittikleri camiden tanıştığını ama arkadaş olmadıklarını söylemişti.

Emzawi, Davis’in yakalanmasından birkaç gün sonra ABD’nin Suriye’de düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

ABD, dört IŞİD’liyi, dördü Amerikalı 27 rehineyi, bazılarının başlarını keserek öldürmekle suçluyor.

2018’de Suriye’de YPG güçlerince yakalanan diğer iki IŞİD’liyse halen iade edildikleri ABD’de cezaevinde.

Britanya’nın 2018’de vatandaşlıktan çıkardığı iki kişiden Alexanda Kotey, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargılandığı davada nisanda suçlu bulunan El Shafee Elsheikh’in cezasıysa bu ay açıklanacak.