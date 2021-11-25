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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin play-offtaki rakibi yarın belli oluyor

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi yarın belli olacak. Muhtemel rakipler Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler.

Fotoğraf: Reuters

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda bulunan Türkiye geçen hafta 1-0 geriye düştüğü maçta Karadağ’ı 2-1 yenmiş ve grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off’lara katılmaya hak kazanmıştı.


Play-off’larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart’ta olacak.

Kura çekimi, FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00’da gerçekleşecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri’nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi’nden gelen iki takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

Play-off’ta karşılaşmalar ise tek maç üzerinden. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı bulunuyor. Finale kalacak altı takımdan üçü Avrupa’dan Katar’a gidecek son ülkeler olacak.

Türkiye, Dünya Kupası’na katılmak için play-off oynayacak

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