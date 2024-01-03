2022 vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar

Türkiye’nin gelir vergisi rekortmeni, 2022 yılı için 564 milyon 124 bin 318 lira ödeyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Erdoğan’ın damadı vergi rekortmeni

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Bayraktar’a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

Selçuk Bayraktar / AA

Listenin 2, 4, 5, 6, 7’nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

En fazla gelir vergisi tahakkuk eden üçüncü isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin sekizinci sırasında Mehmet Sinan Tara, dokuzuncu sırasında İpek Kıraç ve onuncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmenleri

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3’üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listenin ikinci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

Buna göre birinci sırada 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, ikinci sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.