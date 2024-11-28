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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı eylülde arttı

Türkiye’nin doğalgaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,60 arttı ve yaklaşık 3 milyar 377 milyon 510 bin metreküp oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

26 Kasım’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin Gazprombank yaptırımlarının Türkiye’yi de etkileyeceğini belirterek şöyle konuşmuştu: “Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika’dan istiyoruz.”


Gazprombank yaptırımının ABD iç politikasında yarattığı tartışmalara ilişkin gelen sorulara da bakan, “Onların kendi arasında, beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ülkeme gaz getirmem lazım” demişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) eylüle ilişkin ‘Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’na göre ithalatın 2 milyar 992 milyon 710 bin metreküpü boru hatlarıyla, 384 milyon 800 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğalgaz ithalatı, geçen yıl eylülde 3 milyar 291 milyon 830 bin metreküp seviyesindeydi. Bu yıl yüzde 2,60 artarak 3 milyar 377 milyon 510 bin metreküpe ulaştı.

Eylülde en fazla doğalgaz ithalatı yapılan ülkeler şöyle:

  • Rusya: 1 milyar 446 milyon 470 bin metreküp
  • Azerbaycan: 1 milyar 35 milyon 290 bin metreküp
  • İran: 510 milyon 950 bin metreküp

Aynı dönemde Cezayir’den de 384 milyon 800 bin metreküp LNG ithal edildi.

LNG gemisi. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 6,03 arttı

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi eylülde yıllık bazda yüzde 4,07 azalarak 2 milyar 920 milyon 220 bin metreküpe çıktı.

Sanayide tüketim yüzde 2 azalışla 1 milyar 22 milyon 860 bin oldu.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 10,8 azalırken konutlardaysa yüzde 6,03 artarak 302 milyon 600 bin metreküp tüketildi.

Türkiye’nin doğalgaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 düşüşle yaklaşık 4 milyar 818 milyon 560 bin metreküpe indi.

Doğalgaz stokunun yaklaşık 4 milyar 567 milyon 990 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 250 milyon 570 bin metreküpüyse LNG terminallerinde.

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