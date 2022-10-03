Türkiye’nin beşinci büyük gölüydü, şimdi hayvanlar otluyor

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, 354 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Akşehir Gölü, yıllardır süren kuraklık sonucu büyükbaş hayvanların otlatıldığı bir yer haline geldi.

Fotoğraf: AA

Akşehir Gölü’nde son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Göl geçen sene de ‘gölet’ haline gelmişti. Yetkililerin bu sene de önlem almadığı görülüyor. Bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl alanında son aylarda, büyükbaş hayvanlar otlatılıyor.

İlçenin Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Sakallı, içinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 büyükbaşı kuruyan göl yatağında otlatıyor.

‘Baharda 1,5 metreye kadar suyla doluydu’

AA’ya konuşan Sakallı, gölün kuruyan görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Akşehir Gölü’nün sularının çekilmesine alıştığını anlatan Sakallı, şunları dedi: “Göl alanında dört-beş ay öncesine kadar su vardı. Baharda 1,5 metreye kadar suyla doluydu. Burada ot durumu güzel, hayvanlarımız doyuyor. Sabahtan akşama kadar yayılıyor. Burada balıkçılıkla ve kamış üretimiyle geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu, su çekilince burası meraya dönüyor. Göl, bu sefer de hayvanlarımızı doyuruyor.”