Türkiye’den AB’ye ihraç edilen ballar hileli çıktı

Avrupa Birliği’nin yayımladığı bir rapor, Avrupa ülkelerinin ithal ettiği balların yarısına yakınının doğal bal özelliği taşımadığını, sulandırma, ucuz şeker şurubu katma gibi yöntemlerle ürüne hile karıştırıldığını ortaya çıkardı.

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DW Türkçe’nin aktardığına göre AB’ye ithal edilen 320 sevkiyattan alınan numunelerin analizi yüzde 46’sının gerçek bal olmadığını gösterdi.

AB yönetmeliklerine göre, balın katkı maddesi ve sulandırıcı içermemesi, tamamen doğal olması gerekiyor.

Türk balında 15 numuneden 14’ü hileli

Balda en kötü performansı Çin, Türkiye ve İngiltere’den ithal edilen ballar gösterdi.

Çin’den ithal edilen ballarda 89 numuneden 74’ünün, Türkiye’den ithal edilen 15 numuneden 14’ünün bal niteliği taşımadığı tespit edildi.

Britanya’dan giden ve incelenen 10 numuneden 10’u da AB standartlarına göre sınıfta kaldı.

Britanya’dan giden balın içinde Meksika, Brezilya ve Ukrayna’dan ithal edilmiş bal karışımları bulunmasının da sonuçta etkili olabileceği belirtildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre 2022’de Türkiye’den 59 ülkeye 45 milyon 984 bin 609 dolarlık bal ihraç edildi. ABD, İspanya ve Almanya en fazla ihraç edilen ülkeler oldu.